Разкриха самоличността на един от най-издирваните серийни убийци в САЩ, известен като Зодиак. Екип от специалисти, наречен "The Case Breakers", установил, че престъпникът се казва Гари Франсис Пост и е починал в края на 2018 г., съобщава Fox News.

В хода на дългогодишно разследване експертите са открили нови доказателства - снимки, показващи белези по челото на убиеца, идентични с тези от фоторобот на Зодиака. Подробно разшифриране на писмата му също е помогнало да се разкрие самоличността на маниака.

Zodiac Killer reveal sparks jokes, memes about how 2007 movie got it wrong https://t.co/vBSLN8moiD