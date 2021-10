Засягайки отново темата за разпадането на "Бийтълс", музикантът Пол Маккартни категорично опровергава предположението, че той е виновен за "гибелта" на легендарната ливърпулска четворка, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Говорейки като гост в епизод на предаването "This Cultural Life" на Радио 4 на BBC, който предстои да бъде излъчен на 23 октомври, Маккартни споделя, че Джон Ленън е бил този, който е искал да разпусне "Бийтълс".

"Не аз предизвиках раздялата. Беше нашият Джони", казва Пол.

Paul McCartney insists it was John Lennon who instigated The Beatles’ split https://t.co/9aiVZlfc6c