Заспала дълбоко жена в канадската провинция Британска Колумбия бе грубо събудена, когато метеорит проби покрива на къщата ѝ и се приземи върху възглавницата ѝ, съобщава Агенция „Фокус”.

Рут Хамилтън спяла, когато внезапно е събудена от силен трясък и падащи отломки по лицето ѝ. „Просто скочих и запалих лампата, не можах да разбера какво се е случило“, коментира тя пред „Castlegar News”.

