Олимпийският огън пристигна в Китай в сряда сутрин за Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година, предадоха държавните медии, след церемонията в Атина, която бе помрачена от протести, свързани с човешките права на Китай.

Пламъкът ще бъде показан на церемония на Олимпийската кула в Пекин преди да отиде на демонстративно турне, заявиха от държавните медии и Международния олимпийски комитет. Около 2900 атлети, представляващи близо 85 Национални олимпийски комитета, ще участват на Зимната олимпиада между 4-20 февруари, 2022. Огънят бе запален в Атина в понеделник и предаден на следващия ден на организаторите на Пекин 2022, но церемонията по запалване бе помрачена от активисти.

Активисти атакуваха Олимпийския огън

Зимната Олимпиада в Пекин ще бъде втората, която ще се проведе под сянката на коронавируса след Игрите в Токио по-рано тази година. Атлетите, участващи в китайската столица, са изправени пред стриктни правила, за да се минимализира риска от случаи на COVID-19. Участниците ще бъдат в „затворен балон“, като спортистите трябва да са напълно ваксинирани, или са изправени пред триседмична карантина.

#HumanRights activists unfurled a banner reading "#NoGenocideGames", waved a #Tibetan flag and called for a boycott of the #Beijing2022 #WinterOlympics during the torch-lighting ceremony in Athens Monday. #China #Uyghurs @iocmedia @Olympics #Olympicshttps://t.co/QhVxEENhYM pic.twitter.com/PyeW33AAju