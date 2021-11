Проектът, наречен VoloCity, който е планиран и за Париж и Сингапур, обещава да отвежда хората от летището до града за 20 минути, без задръствания и с нулеви емисии, като се движи с максимална скорост от 110 километра в час.

Първоначално таксито ще превозва пилота и един пътник, "докато не започне да лети напълно автономно", когато ще може да поеме двама пътници, се казва в съвместното прессъобщение, в което се обявяват плановете.

За проекта на "Фиумичино" е необходимо да се разработят "вертикални летища", които да позволят на такситата да излитат и кацат вертикално.

Buckle up for Day 2 with our #VoloCity at #PiazzaSanSilvestro! #Volocopter, #Atlantia, and @AeroportidiRoma are highlighting the technical features of Volocopter’s #eVTOL #airtaxi. More information here: https://t.co/cw7vADadMj pic.twitter.com/cCEQPzZlTv