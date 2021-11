Четирима души са загинали, а един е ранен при самолетна катастрофа на летището на остров Бийвър в американския щат Мичиган, предаде РИА Новости. Агенцията се позовава на информация от местния телевизионен канал WPBN-TV и офиса на шерифа на окръг Шарлевой.

The twin-engine Britten-Norman plane was flying from Charlevoix on #Michigan’s lower peninsula, the Federal Aviaition Administration said in a statement.#planecrash #death #injury https://t.co/Y6fvxjY9v6 — India TV (@indiatvnews) November 14, 2021

Според доклад от офиса на шерифа, самолетът се е разбил при заход за кацане на летище Велке. На борда е имало петима души, четирима са загинали, а оцелелият е откаран в болница.

4 people died in a plane crash in the US state of Michigan https://t.co/2ntKhEfsR7 pic.twitter.com/O0JZ4EVjhQ — Hashtag Elyoum (@Hashtagelyoum) November 14, 2021

Image Credit: Wikipedia



According to the Charlevoix County Sheriff’s office, the unfortunate accident had happened at the Beaver Island, in Lake Michigan. #Michigannews #Planecrash #PlanecrashMichiganhttps://t.co/7PWDmlh9cD pic.twitter.com/8IMMlN3G17 — Valid News Today (@HotHipHop4) November 14, 2021