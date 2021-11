Хиляди евакуирани, домакинства без ток, стотици блокирани по пътищата и спрял петролопровод. Това са последиците от проливните дъждове, свлачищата и наводненията, парализирали няколко големи градове в западната канадска провинция Британска Колумбия.

Transcanada Highway 1 now completely underwater. View from our home where we should see the freeway. The lower mainland of BC is now completely cutoff from the rest of Canada. All highways in and out are closed. @AbbyNews #Abbotsford #flood pic.twitter.com/pAh7789huH — Willis Turner 🌿 Virtual Memorial Gatherings (@willisturner) November 16, 2021

Стотици ужилени от скорпиони, подплашени от наводненията в Египет (СНИМКИ)

Наводнение на остров Сардиния отне човешки живот (ВИДЕО+СНИМКИ)

Canada: floods prompt evacuations in region hit by summer wildfires https://t.co/NmxuGs7YiX — Guardian news (@guardiannews) November 15, 2021

Засегнати от бурите са райони, в които през лятото бушуваха катастрофални горски пожари. Близо 300 души са се оказали блокирани в автомобилите си заради свлачище на магистрала.

I have some major flooding in my neighbourhood and my home is in the 200 year flood plain, so we are preparing for the worst as we speak.



But, this is pretty darn ironic pic.twitter.com/GPjVbYuY3u — Colin Mullett (@colin_of_canada) November 15, 2021

Бедствено положение в Индия заради тежки наводнения (ВИДЕО)

Coquihalla Highway and sections of Highway 1 closed due to major flood damagehttps://t.co/HFVVXpGDTo — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) November 16, 2021