Полските сили за гранична охрана съобщиха, че са били нападнати с камъни от мигранти по границата с Беларус и са отговорили с водни оръдия, предаде Асошиейтед прес.

Службата за гранична охрана помести видеоклип в Twitter, показващ как водните струи биват насочени през границата към група мигранти в импровизиран лагер. Всичко това става при изключително студено време навън.



Полската полиция заяви, че един неин служител е тежко ранен. Откаран е в болница с линейка и вероятно е с фрактура на черепа, след като е бил ударен с предмет.

Това е сериозно изостряне на миграционната и политическа криза, свързана с обстановката по границата, където животът на хиляди мигранти е изложен на опасност, отбелязва Асошиейтед прес.

Chaotic scenes this morning at border check point between Belarus and Poland as violence erupted. Migrants were throwing stones and objects at Polish side who responded with gas, water cannons.. ⁦@CNN⁩ #belarus #poland #migrants pic.twitter.com/zxIhE1yZ1s