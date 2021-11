Мел Гибсън ще режисира и ще изпълни главната роля в петия филм от поредицата "Смъртоносно оръжие", снимките за който ще започнат догодина, пише в. "Сън".Това е загатнал лично Гибсън на пресконференция в Лондон.

За "Смъртоносно оръжие 5" се заговори през 2020 г. През декември същата година режисьорът на предишните четири филма Ричард Донър потвърди, че ще заснеме нова продукция от поредицата.

Out of respect for Richard Donner, the #LethalWeapon franchise should be retired. Out of respect for the rest of humanity, #MelGibson should be retired. https://t.co/a4GhDnO19L