Най-малко двама души са загинали и поне 16 са ранени при серия експлозии днес във фабрика за муниции в покрайнините на Белград, предаде Асошиейтед прес, като се позова на сръбската държавна телевизия РТС.

Първата експлозия е станала около 14,00 ч. местно време в цех за производство на ракети за борба с градушките. Взривът е бил чут в столицата. Граждани съобщиха, че земята се е разтресла и огромен облак дим се е издигнал над мястото на експлозията, съобщи в. "Новости".

Спасители претърсват района за други потенциални жертви, тъй като според РТС в момента на експлозиите във фабриката са се намирали 100 работници.

JUST IN: At least 2 killed, numerous injured as explosion rocks munitions factory in the Belgrade suburb of Lestane, Serbiapic.twitter.com/7V6uEjZtxy