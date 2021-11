Шейсет и пет годишен мъж е бил открит мъртъв, след като автомобилът му е бил повлечен от придошлите води на поток край селището Врана в западната част на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщава "Катимерини".

Elderly man dies in south Peloponnese when his car swept away by rushing rain waters #Greece #Weather https://t.co/HV8VcCygjb

За щети от лошото време и обилните валежи, които обхванаха от тази сутрин предимно Западна Гърция и островите в Йонийско море, информират всички гръцки медии.

Съобщава се за свлачища, наводнени сгради и паднали дървета. В областната единица Илия с превантивна цел са били евакуирани детска градина и детска ясла.

Временно е била затворена магистралата Патра - Пиргос в Пелопонес поради голямото количество вода на пътното платно.

Several parts of western Greece were hit by tornados, landslides and heavy rain on Friday, causing damage to buildings and flooding on many roads ghtourghout the region.

