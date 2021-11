Манчестър Юнайтед обяви назначаването на Ралф Рангник за временен мениджър до края на сезона, информира Gong.

Двете страни са се споразумели, че след този период Рангник ще продължи да работи като консултант в клуба още две години.

„Ралф е един от най-уважаваните треньори и новатори в европейския футбол. Той бе нашият кандидат номер едно за временен мениджър, отразявайки безценните му лидерски и технически умения. Всички в клуба очакват с нетърпение да работят с него през предстоящия сезон, а след това още две години в неговата консултантска роля", заяви футболният директор в клуба - Джон Мъртоу.

Ralf Rangnick joins Manchester United official and Confirmed 🔴🇩🇪 #Mufc #Manchester #manutd #RalfRangnick pic.twitter.com/xzyY23KWBc

„Вълнувам се, че се присъединявам към Манчестър Юнайтед и съм се фокусирал върху това да направя сезона успешен за клуба. Отборът е пълен с таланти и има страхотен баланс между младост и опит. Всичките ми усилия през следващите шест месеца ще бъдат в това да помогна на тези играчи да разгърнат потенциала си, както индивидуално, така и като отбор", заяви самият Рангник.

JUST IN: EPL: Manchester United Officially Announce New Manager https://t.co/nso50jc7gx