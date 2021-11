Поредица земни трусове, най-силният от които с магнитуд 5,1, разтърсиха тази сутрин района на Измир, Югозападна Турция, предаде Анадолската агенция. Първото и най-силно земетресение е станало в 7 ч. местно време в Егейско море край измирското крайбрежие. По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации /АФАД/ трусът е бил с магнитуд 5,1 и е станал на дълбочина 3,97 км под земната повърхност. Епицентърът е бил на около 56 километра от град Урла, окръг Измир.

Десетина минути по-късно е усетено второ земетресение. То е било с магнитуд 4,3 и на дълбочина 7.16 км. Този трус също е локализиран в Егейско море край Измир. Според данните за земетръсната активност на сайта на АФАД земетресението от 5,1 е било последвано от общо шест вторични труса в Егейско море в района на Измир досега. Те са били с магнитуд между 2,1 и 4,3.

АФАД публикува съобщение в Twitter, че към 7.33 ч. няма данни за негативни последици, причинени от труса. Продължават проучванията на терен, посочи още Дирекцията. По-рано днес министърът на околната среда, градоустройството и промяната на климата Мурат Курум също съобщи, че екипите досега не са получили сигнал за пострадали или щети. Това потвърди и валията на Измир Селим Кьошгер.

В 6.00 часа българско време днес е регистрирано земетресение с магнитуд 4.9 по Рихтер на 15 километра югозападно от остров Самос, в Гърция. По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН /НИГГГ-БАН/ земетресението е с епицентър на 636 километра от София, съобщиха от НИГГГ-БАН. Няма данни земетресението да е усетено на територията на България, информират сеизмолозите.

