14 души загинаха, а двама са ранени при катастрофа на военен хеликоптер в Азербайджан във вторник. Местните власти съобщават, че вертолетът се е разбил на летище Гарахейбат, в района на Хизи по време на тренировъчен полет.

I was deeply saddened by the news of casualties among the crew members in the crash of a military helicopter of the Azerbaijan State Border Service today.



May Allah rest their souls in peace🙏🇦🇿