Кметът на Рио де Жанейро обяви отмяната на световноизвестните празненства за Нова година в града на фона на опасения относно въздействието, което вариантът Омикрон може да има върху страната, изгубила повече от 615 000 души заради COVID -19.

„Това е решение, което вземам с тъга, но най-важното нещо е да продължим да се ваксинираме и да спасяваме животи“, написа тази сутрин в Twitter кметът Едуардо Паес, добавяйки, че ваксинираните туристи все още са добре дошли да посетят неговия „вълшебен“ град.

Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio.1/2 pic.twitter.com/BsFTbIprNQ