Отменят един от най-известните карнавали в света - този в Рио де Жанейро. Пищните улични тържества, които обикновено се провеждат през февруари, бяха отложени за юли заради коронавируса.

Шест дни бурна самба в Рио (ГАЛЕРИЯ)

Сега обаче, кметът на Рио заяви, че на този етап дори не може да си представи, че подобно празненство ще бъде възможно и след шест месеца.

No way to hold Rio carnival in July, the city's mayor says https://t.co/Few2sEY36e pic.twitter.com/QQiPscqDNI