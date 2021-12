Пет деца загинаха, а няколко други бяха тежко ранени при инцидент с надуваем замък в Австралия. Съоръжението било вдигнато във въздуха от силен порив на вятъра, докато децата играели, съобщават от местната полиция. Децата паднали от височина от десетина метра.

Инцидентът станал на тържество по случай края на срока в начално училище в град Девънпорт на остров Тасмания.

Загиналите са две момчета и две момичета на по около 11 години. Пет деца са с тежки травми.

Австралийският премиер Скот Морисън каза, че скърби заедно с всички, засегнати от трагедията.



Метеорологичната прогноза е била за слаб вятър и слънчево време в региона - на северния бряг на Тасмания, където сега започва лятото.

Four children have died and four more are in a critical condition after falling 10 metres from a bouncy castle in Australia.



