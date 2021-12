21-годишният Роко Ричи, син на Мадона и Гай Ричи, продължава да търси себе си в творчеството, в интернет се появи информация, че е станал художник и е взел псевдонима Rhed.

Според изданието Page Six младият художник вече е влязъл в сътрудничество с галерия в Лондон, а цената на картините му, представени на сайта Artsy, достига $31 000.

„Rhed е млад амбициозен художник с нетрадиционен и разнообразен културен произход. Детството му премина между Ню Йорк и Лондон, което повлия на неговия нетрадиционен и еклектичен стил”, пише за Роко в сайта на галерията за съвременно изкуство Тани Бакстър.

В момента той учи в Лондонския университет по изкуствата. Първата му изложба в галерията се състоя през юли 2018 г. Художникът усвоява новата техника на бриколаж, която му придавай експресионистичност и енергия на уличното изкуство. Не е изненадващо, че в началото авторът се занимава с графити, в работата му определено можете да видите ехото на Баския и Банкси, - така беше представен Роко в анотацията към събитието.

На една от последните изложби на младежа, която се проведе това лято, дойдоха 63-годишната му майка Мадона и 53-годишният баща Гай Ричи, с които певецът се раздели през 2008 г. С тях бяха осиновените деца на Мадона, 15-годишната Мърси и 16-годишният Дейвид.

Роко имаше трудни отношения с Мадона. Той многократно е заявявал, че иска да живее с баща си, но Мадона се противопоставя на това и се бореше за попечителство над сина си. Страните стигнаха до помирение през 2017 г.

