Предприемачът Илън Мъск, ръководител на американските компании Tesla и SpaceX, възнамерява да плати данъци в размер на над 11 млрд. долара тази година, написа самият той на страницата си в Twitter.

„За тези, които се чудят: тази година ще платя над 11 милиарда долара данъци", пише предприемачът.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year