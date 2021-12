Създателят на ботокса - офталмологът Алън Скот почина на 89 години в Калифорния, предаде БТА.

Скот открива случайно козметичните възможности на ботокса. Той искал да използва ботулинов токсин (една от най-силните органични отрови) за лечение на кривогледство без операция. За целта го модифицира, за да засили желания ефект и свойства. През 1991 г. разработката му е придобита от фармацевтична компания, която я нарича ботокс.

