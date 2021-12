Китай изведе в орбита нов спътник за дистанционно сондиране на Земята "Цзиюан-1 02Е", предадоха ТАСС и Синхуа.

Спътникът бил изстрелян от космодрума Тайюна в провинция Шанси, в северната част на Китай, с ракета-носител "Чанчжън-4-С".

NEW VIDEO: Formidable China blasts 53rd orbital launch atop Long March 4C. Payload included Earth Observation satellite "Ziyuan-1 02E" along with a rideshare payload CAS-9, an amateur radio satellite. VIDEO: https://t.co/vShRxlkgjZ #CZ4C #LongMarch4C pic.twitter.com/z3ma5AL6SC

Това е 403-то извеждане в орбита с ракета от този клас. Разработеният от Китайската академия за космически технологии спътник ще извършва стереоскопично картографиране на земното повърхност.

Orbital Launch no.139 of 2021 🇨🇳🚀🇨🇳🛰️🛰️



Ziyuan-1 02E | CASC | Dec 25 | 2211 ET



China CASC launched a Long March 4C carrier🚀 from Taiyuan carrying earth observation🛰️ Ziyuan-1 02E along with a rideshare payload CAS-9 (a 6U picosat for radio communication) to SSO. pic.twitter.com/3cVkefcrsX