Нов биографичен комикс отдава почит към живота на актрисата и комедийна звезда Бети Уайт, която със своята над 80-годишна кариера се превърна в любимка на Америка, предаде Ройтерс.

Уайт, която на 17 януари трябваше да навърши 100 години, почина на 31 декември в съня си в дома си, според агента й.

От първите й дни в телевизията до емблематичната й роля в "Златните момичета" и славата й в социалните мрежи - комиксът от 30 страници на TidalWave Productions проследява нейното холивудско пътуване. Книгата ще бъде достъпна както в цифров вид, така и в печатен вид и може да бъде намерена на множество платформи като Amazon.com.

Студиото TidalWave Productions за комикси и графични романи преди е публикувало биографии на знаменитости като Кари Фишър, Люсил Бол, Дейвид Боуи, Елизабет Тейлър.

Бети Уайт печели награда "Еми" за най-добра поддържаща актриса за ролята си в "Шоуто на Мери Тайлър Мур" през 1975 и 1976 г. През 1986 г. отново печели най-престижното телевизионно отличие, този път за изпълнението си в ситкома "Златните момичета" за четири възрастни жени, които живеят заедно в Маями. Уайт е номинирана за награди "Еми" още шест пъти.

Актрисата, която няма деца, работи за каузи в подкрепа на животните. Бети Уайт навремето дори отказва роля във филма "Колкото толкова" (1997) с Джак Никълсън и Хелън Хънт заради сцена, в която куче е хвърлено в улей за боклук.

