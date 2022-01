Най-малко 22 души загинаха в огромно задръстване, причинено от десетки хиляди посетители, тълпящи се в пакистански хълм Мюри до едноименния град, за да видят необичайно силен снеговалеж, съобщиха властите в събота. По-рано бе съобщено за минимум 16 загинали.

Полицията съобщи, че най-малко шестима души са замръзнали до смърт в колите си, докато не е ясно дали други са починали от задушаване в работещите им колите си след вдишване на изпарения. Видео в социалните медии показва коли, буквално залепели се една след друга с еднометров свят върху покривите им. „Хората са изпаднали в ужасна ситуация“, каза по телефона за АФП туристът Усман Абаси заседнал в града, където все още вали силен сняг.

Death toll from a traffic jam amid snowstorm in Pakistan’s hill town of Murree climbs to 21https://t.co/CLYEfyuwwW pic.twitter.com/fBWcGVOuGg — TRT World (@trtworld) January 8, 2022

Вътрешният министър Шейх Рашид каза, че военните са се мобилизирали, за да разчистят пътищата и да спасят хиляди, които все още са в капан близо до Мъри, който се намира на около 70 километра (45 мили) североизточно от столицата Исламабад. Пакистанският министър Имран Хан каза, че е шокиран и разстроен от трагедията.

#Pakistan’s Interior Minister has confirmed that 19 people have died due to being stuck in a traffic jam for several hours in heavy snowfall in #Murree. In the video, a whole family stuck in this car died. pic.twitter.com/cGsXDcRIp2 — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) January 8, 2022

Над 100 000 коли са влезли в едноименния живописен град Мюри през последните няколко дни, за да видят необичайно силните снеговалежи. Градът отдавна е популярен за еднодневни екскурзии на столичаните.

Kindly avoid going to Murree & nearby areas due to winter storm and worst situation.



May Allah help us all and those who are stuck can reach their destinations safely.



Pakistan Zindabad! 🇵🇰#Murree #MurreeAlert #MurreeIncident #Pakistan #RedAlert #WinterStorm pic.twitter.com/P1m7M5dUiX — Karachi Traffic Updates (@KhiTraffic) January 8, 2022

Но сега огромния брой коли причини огромно задръстване по пътищата за и от града, което доведе до трагедията. Властите на щата Пенджаб обявиха града за „зона на бедствие“ и призова хората да стоят настрана.

