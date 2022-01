Астероид по-голям от Емпайър Стейт билдинг се очкава да прелети край Земята на 18 януари. Небесното тяло 7482 (1994 PC1) е с диаметър 1,1 км, съобщи електронното издание "Спейс", като цитира данни от НАСА.

Near-Earth #asteroid 1994 PC1 (~1 km wide) is very well known and has been studied for decades by our #PlanetaryDefense experts. Rest assured, 1994 PC1 will safely fly past our planet 1.2 million miles away next Tues., Jan. 18. Track it yourself here: https://t.co/JMAPWiirZh pic.twitter.com/35pgUb1anq

Той ще се движи със скорост над 70 000 км/ч и най-близкото разстояние, на което ще доближи планетата, ще е около два милиона километра. Няма реална опасност от сблъсък, макар специалистите от НАСА да оценяват подобни космически обекти като "потенциално опасни".

An asteroid estimated to be a kilometer (3,451 feet) wide will fly by Earth on January 18. Nobody expects it to hit Earth, but it's the closest the asteroid will come for the next two centuries, according to NASA projections. 😲☄️ https://t.co/qa5w8h5DJ3 pic.twitter.com/bm3TUgFQKh