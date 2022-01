Посолството на САЩ в Хондурас призова за спокойствие и диалог, след като депутати се сбиха в парламента на страната поради спор кой да бъде следващия председател, предаде Ройтерс/.

"Поради събитията от 21 януари, САЩ призовават всички политически актьори да останат спокойни, да водят диалог и да се въздържат от насилие и провокативни изявления", подчерта посолството. Освен това Вашингтон призовава техните поддръжници "да се изразяват мирно, като зачитат върховенството на закона".

In Honduras, the election of the president of Parliament turns into a fight https://t.co/SQd5ujTWqe