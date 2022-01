Холивудската звезда Бриджит Фонда се появи за пръв път публично след близо 12 години, пише вестник "Дейли мейл". Актрисата, която се оттегли от киното през 2002 година, изглеждаше меко казано неразпознаваема.

58-годишната Фонда се появи в небрежно домашно облекло в компанията на 17-годишния си син Оливър в Лос Анджелис. Впечатление направиха и понатрупаните килограми от звездата, която стана известна с ролята си в лентата "Джаки Браун" на Куентин Тарантино, в която демонстрираше завидни форми.

EXCLUSIVE: Nineties pin-up Bridget Fonda, 58, looks unrecognizable as shy star is seen in public for the first time in 12 years https://t.co/mThjWycRo7