Протестиращите срещу задължителната ваксинация на шофьорите на камиони, преминаващи границата между САЩ и Канада, блокираха движението в канадската столица за втори ден.

Хиляди демонстранти се присъединиха към така наречения "Конвой на свободата" в Отава.

Полицията съобщава, че разследва твърдения за незаконни действия на някои демонстранти, включително появата на знамена със свастика.

Министърът на отбраната Анита Ананд заяви, че действията на някои протестиращи са били повече от осъдителни.

Great atmosphere in Ottawa today. Peaceful and polite. You know you're at a Canadian rally when the attendees are overheard saying "excuse me" and "sorry, I'll move so you can see the speaker". 🇨🇦#TruckersForFreedom2022 pic.twitter.com/KUHwviEOD4