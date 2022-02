Полша се подготвя да приеме бежанци от съседна Украйна, ако военният конфликт с Русия се изостри, съобщи вътрешният министър Мариуш Камински, цитиран от ДПА.

Варшава разглежда редица сценарии.

Poland is preparing for a possible influx of refugees from Ukraine



Polish Interior Minister Mariusz Kaminski said he did not rule out possibility of an influx of refugees from Ukraine if the war starts



According to estimates about 5 million Ukrainians will leave their homeland. pic.twitter.com/WZuYfYmVXv