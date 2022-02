Джил Байдън превърна Свети Валентин в урок за деца, като ги накара да нарисуват сърца и ги закачи в Източното крило на Белия дом, предаде Ройтерс.

Първата дама използва помощта на учителя им. 20 деца от начално училище заедно с нея разглеждат днес Белия дом, за да видят изложени произведенията си. В разходката е включена и Северната ливада, където е собствената инсталация на Джил Байдън - изрисувани на ръка дървени копия на кучето им Къмандър и котката им Уилоу. Отделно в сърце са изписани и думите "Три неща са вечни - вярата, надеждата и любовта и най-важна от тях е любовта".

Jill Biden decorates White House with giant Valentine's Day hearts for second year in a row. These ones colored by DC 2nd graders. https://t.co/uM8PazOtcp

Децата са изработили сърцата по насоки от първата дама. Всяко от тях е трябвало да използва някоя от подадените от нея думи за важни ценности - състрадание, кураж, семейство, благодарност, надежда, любезност, любов, мир, сила и единство.

The First Lady is decorating the North Lawn for Valentine's Day again this year with hand painted wooden art featuring first pets, Commander and Willow. pic.twitter.com/hQlwHJDjLy