Британският министър на вътрешните работи Прити Пател заяви, че е преустановила възможността за издаване на визи на лица, които са инвестирали най-малко 2 милиона британски лири в страната, предаде Ройтерс. Тя определи решението си като част от борбата с финансовите измами и незаконното финансиране.

Неотдавна британските медии съобщиха, че в отговор на агресивното поведение на Русия към Украйна правителството планира да отмени т. нар. „златни визи“, които досега привличаха заможни руски инвеститори.

🚨 I've closed the Tier 1 Investor visa with immediate effect following our review of all those granted.



This is just the start of our renewed crackdown on fraud & illicit finance.



Our upcoming Fraud Action Plan and the Economic Crime Bill will better protect the taxpayer. pic.twitter.com/Ff77fBJMLo