Китайският роувър "Юйту-2" откри макроскопични стъклени парченца на далечната страна на Луната, които могат да помогнат за изясняването на моменти от историята на формирането на естествения спътник на Земята, предаде агенция "Синхуа".

Заснетите от панорамната камера на устройството стъклени, полупрозрачни гранули са сферични и се виждат с просто око. Съставът им не е ясен. Според китайските експерти те са се образували в резултат на удар на метеорит върху повърхността на Луната и образуването на кратер. Учените са на мнение, че е по-малко вероятно да са се появили заради вулканична дейност.

Според наблюденията на китайските специалисти, откритите парчета се различават от стъклените частички, намерени на Луната от американците. Образците, на които "Юйту-2" се е натъкнал, са по-големи и освен това "имат ясно изразен цвят".

