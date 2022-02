Папа Франциск призова за прекратяване на конфликта в Украйна.

На площад „Свети Петър“ главата на Римокатолическата църква призова оръжията да замлъкнат.

"Бог е с тези, които търсят мир, а не с онези, които прибягват до насилие“, припомни папата.

Pope Francis on Sunday called for an end to fighting in Ukraine on the fourth day of a Russian invasion of the country. https://t.co/4JktH2jkLJ