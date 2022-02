Украинските сили установиха пълен контрол в неделя над втория по големина град в страната Харков след улични боеве с руски войски, каза местният губернатор.

„Харков е изцяло под наш контрол“, каза в Telegram ръководителят на регионалната администрация Олег Синегубов, добавяйки, че армията прогонва руските сили по време на операция за „прочистване".

Ukraine keeps grip on Kharkiv: Bloody battle rages on as locals are urged to use Molotov cocktails to repel Putin's army - as defence ministry claims Russian death toll stands at 4,300

