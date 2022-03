Посланици и дипломати се обединиха в своеобразен протест като заедно напуснаха Съвета на ООН по Правата на човека по време на обръщението на руския външен министър Сергей Лавров, предаде SkyNews.

По време на съвета беше пуснато предварително записано видео съобщение от руския външен министър, в което той се обръща към Конференцията по разоръжаване в Женева.

Когато обръщението му започна повече от 140 посланици и дипломати дружно напуснаха залата в знак на протест срещу нахлуването на Русия в Украйна.

This morning in the UN Human Rights Council more than 140 diplomats refused to listen to Russian Foreign Minister Lavrov’s futile attempt to justify unacceptable military aggression. Watch them leave the Council Chamber. pic.twitter.com/Syox5sTvaD