Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в телефонен разговор с президента на САЩ Джо Байдън, че е важно да се спре "агресорът" Русия възможно най-скоро.

Руската армия продължава за обстрелва и бомбардира редица населени места в Украйна (ОБЗОР)

"Току-що проведох разговор с президента на САЩ. Трябва да спрем агресора възможно най-скоро", написа Зеленски в Twitter след разговора.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!