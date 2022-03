Двама украински футболисти са загинали в следствие на военните действия в родината им. 21-годишният защитник Виталий Сапило, който играеше за Карпати (Лвов), е загубил живота си, защитавайки столицата Киев. Това се е случило след руска атака по танка, в който Сапило е бил.

25-годишният Дмитро Мартиненко пък е бил голмайстор на втора аматьорска дивизия на Киев с екипа на Гостомел, където е печелил и наградата за най-добър играч. Той и майка му са загинали след ракетен взрив в дома им, а 7-годишната сестра на Мартиненко е оцеляла, но е тежко ранена.

От ФИФПРО, световната организация на професионалните футболисти, потвърдиха трагичните новини на профила си в Twitter.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr