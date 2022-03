Украинска делегация, съставена от представители на парламента, официални лица и членове на президентската канцелария, замина за преговори с Русия, съобщава УНИАН.

„На преговори с Руската федерация. Вече сме в хеликоптерите…”, написа шефът на кабинета на Володимир Зеленски Михаил Подоляк, който качи и снимка.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk