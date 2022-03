Актрисата от Paramount Pictures Лоръл Гудуин почина на 79-годишна възраст. Това разкри семейството й в скръбно съобщение.

Гудуин, която е работила с хора като Елвис Пресли и Джаки Глисън, почина на 25 февруари в Катедрал Сити, Калифорния.

Лоръл е родена през 1942 г. в Уичита, Канзас. Подписва договор с Paramount когато е едва на 19 години.

Във филми Лоръл се е оказвала обект на обич както на Елвис, така и на актьора Джеръми Слейт. Гудуин участва в няколко телевизионни проекта, включително в първия епизод от телевизионния сериал Star Trek. Пилотният епизод никога не е излъчен.

Лоръл играе Йеомън Колт в пилотния филм, озаглавен Клетката, който е заснет през 1965 г. Тя е последният оцелял член на актьорския състав.

Актрисата и Уолтър Ууд продуцират Stroker Ace през 1983 г. с участието на Бърт Рейнолдс и Лони Андерсън. Андерсън и Рейнолдс се оженят няколко години по-късно през 1988 г. Те се развеждат през 1994 г.

