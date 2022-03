Вратарят на "Аякс" и ново попълнение на "Интер" – Андре Онана, е оцелял в зверска катастрофа. Стражът е пътувал за лагера на националния отбор на Камерун, когато е станал ужасяващият инцидент, съобщи gong.bg.

25-годишният футболист кацнал в столицата Яунде, след което с кола се е отправил към Дуала, за да се присъедини към своите съотборници.

📸 Cameroon goalkeeper, Andre Onana involved in a serious accident on his way to Douala ahead of their #FIFAWC2022Q against Algeria. pic.twitter.com/NoL3GMtBrw