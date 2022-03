Самолетът, превозващ певицата Майли Сайръс до Парагвай, беше принуден да кацне аварийно, след като попадна в силна буря, предаде БГНЕС.

Майли Сайръс не изнесе концерт на фестивала Asuncióno в сряда, 23 март, както беше планирано. 29-годишната певица отменя концерта си, след като самолетът ѝ бе ударен от мълния по време на полет до Асунсион, столицата на Парагвай.

Американската музикантка разкри новината в профила си в Instagram. "На моите фенове и на всички, които се притесниха, след като научиха за полета ми до Асунсион: Самолетът ни попадна в силна буря и беше ударен от мълния. Моята група, екипажът, приятелите и семейството ми, които бяха на борда с мен, са в безопасност след аварийното кацане. За съжаление не успяхме да летим до Парагвай. Обичам ви", пише тя. В допълнение към думите си певицата и авторка на песни сподели смразяващ видеоклип на прозореца, на който се вижда светкавицата, както и снимка на удара на мълнията върху корпуса на самолета.

