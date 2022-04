45-годишният литовски режисьор Мантас Кведаравичус бе убит, опитвайки се да напусне Мариупол, пристанищен град в Югоизточна Украйна, обсаден от руски сили, съобщи украинската армия в неделя.

„Руските окупатори убиха литовския режисьор Мантас Кведаравичус, автор на документалния филм „Мариуполис“, докато се опитваше да напусне Мариупол“, съобщи в „Туитър“ прес службата на украинското министерство на отбраната.

За смъртта на документалиста съобщи и руският режисьор Виталий Мански, основател на уважавания московски фестивал „Артдокфест“, на който вече бе поканен Мантас Кведаравичус, пише АФП.

🔴 Lithuanian film director Mantas Kvedaravicius was killed on Saturday in Mariupol, a city he had documented for years.



"We lost a creator well known in Lithuania", Lithuanian President Gitanas Nauseda said on Sundayhttps://t.co/xM8byGXUcO