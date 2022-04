ЕС е готов да изпрати в Украйна следователи, които да подсилят събирането на доказателства за извършени военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Украйна. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски.

Зеленски посети Буча

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.