Литва експулсира руския посланик заради руската агресия в Украйна, включително "ужасяващото клане" в град Буча, съобщи външното министерство на страната, предаде БГНЕС.

Russian ambassador was asked to leave Lithuania.



Lithuanian ambassador in Ukraine is coming back to Kyiv.



That is the 🇱🇹 decision made today.