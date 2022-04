Тежък инцидент в Унгария. Най-малко седем души загинаха след като микробус мина през релсите на прелез, предизвиквайки дерайлирането на преминаващия в този момент влак. Информацията беше потвърдена от унгарската полиция, която съобщи, че още няколко души са били ранени, информира унгарската 24Hu.

Катастрофата е станала близо до Миндсент, на 140 км югоизточно от Будапеща, малко преди 07:00 ч. сутринта (05:00 ч. по Гринуич). Унгарските държавни железници MAV съобщиха, че микробусът е навлязъл в прелеза, въпреки знака "Стоп".

"Във влака са пътували 22 души, от които двама са тежко ранени, а осем са получили леки наранявания. Няколко от пътниците в микробуса са загинали", се казва в изявлението.

