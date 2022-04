Британският министър-председател Борис Джонсън публикува днес видеообръщение, в което се обръща директно към руския народ, казвайки му, че заслужава истината за инвазията в Украйна.

"Руският народ заслужава истината, вие заслужавате фактите", каза Джонсън, говорейки на руски език в началото на близо двуминутното обръщение, преди да се върне към английския.

Москва отрича сигналите за жестокости на руски военни, Западът готви нови санкции (ОБЗОР)

Британският лидер заяви, че появилите се от Украйна съобщения за зверства, за които се твърди, че са извършени от руските сили, са "толкова шокиращи, толкова отвратителни, че не е чудно, че вашето правителство се опитва да ги скрие от вас".

To the Russian people, look at what is being done in your name.



You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp