Земетресение с магнитуд 6,7 беше регистрирано в Тихия океан край бреговете на Никарагуа, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Според информацията, епицентърът на земетресението се е намирал на около 88 км южно от град Леон (с население около 144 хил. души) и е на дълбочина 18 км.

ird2022hunfow Near Coast of Nicaragua MLv 6.4 2022/04/21 07:42:44 - Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/sA3LLzE3oB #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/l2fP62pPt7