Екипажът на първият напълно частен полет до Международната космическа станция кацна успешно край бреговете на Флорида, САЩ. След повече от две седмици в Космоса, "Dragon Endeavour се завърна у дома с екипажа на Axiom-1“, съобщи сайтът на НАСА.

Капсулата е на SpaceX.

Космическият кораб Crew Dragon завършва първия си изцяло комерсиален полет пет дни по-късно от планираното поради неблагоприятни метеорологични условия в зоната за кацане.

Crew Dragon бе изстрелян от частната компания SpaceX на 8 април.

Оператор на мисията бе Axiom Space. За компанията това е първият от два туристически полета до МКС, осигурени по договор с НАСА.

Екипажът включва бившия астронавт на НАСА и вицепрезидент на Axiom Майкъл Лопес-Алегрия, американския бизнесмен Лари Конър, канадския инвеститор Марк Пати и израелския предприемач Итън Стиббе.

