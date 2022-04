Европейският парламент призова всички страни от ЕС да наложат ембарго върху енергийните доставки от Русия. Това заяви ръководителят на ЕП Роберта Мецола, предаде БГНЕС.

"Европейският парламент призовава за незабавно общоевропейско ембарго върху енергийните доставки, контролирани от Кремъл. Дойде време да сложим край на зависимостта си от автократите веднъж завинаги", написа тя в Twitter.

The 🇪🇺 will not be blackmailed. We are not afraid of Putin.



🇵🇱 🇧🇬 & other targeted states will find our support.@Europarl_EN calls for an immediate pan-European embargo on Kremlin-controlled energy supplies.



It’s time to cut our dependencies on autocrats once and for all.