Американският щат Канзас беше връхлетян снощи от буря, която нанесе щети на много сгради, рани няколко души и остави 6500 жители на щата без ток, предаде Асошиейтед прес, като се позова на местните власти, според които става въпрос за торнадо.

We are safe, neighbors are safe but lost their homes. Our home only had debris in our yard, the damage was about 200yrds away. #andover #tornado #kansas pic.twitter.com/YMQlOAnvW9

Началникът на противопожарната служба в югоизточния град Уичита каза на брифинг, че само в окръг Седжуик са били засегнати между 50 и 100 сгради, а къщите в някои квартали са напълно разрушени.

Тежко засегнат е и град Андоувър. Към момента все още няма информация общо колко сгради са пострадали от природното бедствие.

TORNADO CHASERS: Incredible vision has emerged of a tornado ripping through the US state of #Kansas.



Emergency services warned residents to take cover as the tornado spent time on the ground, before reportedly lifting back into the air a short time later. #9News pic.twitter.com/WTOvRvWeQ9