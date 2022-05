Мексиканските власти заловила един от лидерите на мощния картел Синалоа, съобщиха в събота военноморските сили и прокуратурата на щата Морелос.

Франсиско Хавиер Родригес Ернандес, известен като "El Senoron" (Господът) беше задържан в петък в туристическия град Масатлан, в северозападния щат Синалоа, при операция на агенти на флота.

Родригес Ернандес, за когото се твърди, че оглавява картела в централния щат Морелос, е издирван за редица убийства, включително убийството на трима лекари през април 2020 г., според службата на главния прокурор на Морелос.

Francisco Javier Rodriguez Hernandez, known as "El Senoron" or "XL", was apprehended on Friday in the tourist city of Mazatlan, in the northwest state of Sinaloa, in an operation carried out by navy agents.https://t.co/V5onEQN5Ty